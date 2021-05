NBA, Carmelo Anthony si carica per Gara 4: “Obbligati a vincere”

Carmelo Anthony sa che la prossima gara Playoff per Portland sarà fondamentale. Se la serie si dovesse portare sul 3-1 per i Denver Nuggets, i Blazers avrebbero un piede fuori dalla postseason. La compagine dell’Oregon dovrà dare tutto per cercare di impattare il risultato e l’ala piccola sa che questa gara potrebbe decidere il futuro dei Blazers:

“Dobbiamo assolutamente vincere questa gara. Abbiamo vinto una gara in casa loro e loro ne hanno vinta da noi. Non c’è molto da discutere, ma solamente andare là fuori a vincere. Semplicemente questo, dobbiamo solo vincere.”

Successivamente, Anthony ha proseguito affermando che lui e i suoi compagni dovranno farsi sempre trovare pronti:

“Fortunatamente la squadra non tocca mai punti troppi bassi. Siamo così. Abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato e lo correggeremo già stanotte. Siamo ai Playoff ormai. La serie è lunga e come se fosse una partita di scacchi. Noi attacchiamo per primi, poi rispondono loro e così via. Ci hanno già colpito due volte ed ora è arrivato il nostro momento di portare a casa questa vittoria. Sarà una lunga serie. Nessuno si aspettava uno sweep da parte nostra contro i Nuggets. Ogni giorno, durante la postseason devi dare il massimo e rimanere concentrato per la prossima partita.”

Tutti i riflettori sono pronti per la partita di stanotte: alle ore 22:00 inizierà Gara 4.

