NBA, il padre di Trae Young sui cori dei tifosi Knicks: “Lui li ama”

Gli Atlanta Hawks hanno rovinato in gara-1 il ritorno ai Playoff dei New York Knicks, i quali erano assenti da ben otto stagioni. La rapina è avvenuta nel nome di Trae Young che, con i suoi 32 punti,7 rimbalzi, 10 assist e il suo zitti tutti al pubblico del Madison Square Garden, ha calamitato l’ira del palazzetto. E non solo, poiché addirittura il sindaco della città Bill de Blasio si è speso pubblicamente per il comportamento del classe ’98.

Dopo la partita, Trae Young ha definito i cori e gli insulti ricevuti un complimento e ad amplificare questo concetto è intervenuto il padre Rayford. Queste le sue parole rilasciate al New York Daily News:

“Lui li ama. Non c’è un solo osso sensibile nel suo corpo umano quando si tratta di questo.”

Dopodiché, Rayford Young avverte il Madison Square Garden di aver trovato un nemico a lungo termine:

“Quando il pubblico si schierò contro Reggie Miller, lui era al suo apice. Miller aveva 28 o 29 anni, quindi era quasi alla fine della sua carriera. Trae se lo troveranno davanti ancora per dieci o quindici anni. Questo è solo l’inizio.”

Infine, conclude:

“Trae è sempre stato uno dei più piccoli. Non è mai andato in una palestra e le persone pensavano: ‘Voglio prendere questo ragazzo’. Quando cresci devi sempre provare chi sei. Io gli dico sempre che non deve dimostrare niente a nessuno, ma lui non è fatto così. A scuola era lo stesso di adesso.”

Appuntamento stanotte per gara-2, sempre al Madison Square Garden. L’accoglienza per il numero 11 degli Hawks si prospetta bollente.

