NBA, il sindaco di New York: “Trae Young devi smetterla di cercare il fallo”

Con un simbolico silenzio, Trae Young ha sfidato la città di New York durante la serie Playoff che vede impegnata la squadra della Grande Mela contro gli Atlanta Hawks. Dopo aver zittito il pubblico in Gara 1 con un game winner ormai in archivio, il giocatore è pronto a replicare in vista del secondo appuntamento. Detto questo, il comportamento di Young non è passato inosservato nemmeno al primo cittadino di New York Bill de Blasio, il quale durante il suo ultimo briefing pubblico – mentre indossava un cappellino dei Knicks – ha chiesto a Young di “giocare nel modo giusto”:

“Un messaggio a Trae Young a nome della gente di New York City e di chiunque si preoccupi di giocare effettivamente a basket nel modo giusto: smettila di andare a caccia del fallo, Trae. Voglio citare Steve Nash, uno dei più grandi giocatori NBA e allenatore. Dice: “Questo non è basket”. Trae, dai. Gioca nel modo giusto e vedi se riesci a vincere. Penso che i Knicks ti insegneranno una lezione.”

NYC Mayor de Blasio, while wearing a NY Knicks hat, shades ATL Hawks’ star Trae Young: “Stop hunting for fouls.” pic.twitter.com/i5TcB7AIoz — The Recount (@therecount) May 25, 2021

