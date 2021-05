LaMarcus Aldridge sul possibile ritiro della maglia Blazers: “Sarebbe grandioso”

La vita di LaMarcus Aldridge è passata da un estremo all’altro in un batter d’occhio. A fine marzo l’approdo ai Brooklyn Nets, coloro che paiono i favoriti per la vittoria del campionato, e dopo circa due settimane l’improvviso addio per motivi cardiaci. Per tutelare la sua salute, l’ex centro è stato costretto a fare un passo indietro dal gioco.

Nella giornata odierna LaMarcus Aldridge è intervenuto ai microfoni del programma The Jump di ESPN discutendo degli attuali Playoff e rispolverando vecchi ricordi, anche quelli più lontani con i Portland Trail Blazers. L’Hall of Famer Robert Horry ha chiesto al sette volte All-Star di esprimere i suoi sentimenti relativamente al poter vedere la sua vecchia maglia numero 12 ritirata. Una maglia con cui ha disputato nove stagioni prima di passare ai San Antonio Spurs nel 2015. Questa è stata la replica:

“Prima di tutto, la propria maglia ritirata è sempre un onore ma per me sarebbe grandioso. È dove tutto è iniziato. Portland è dove ho fatto valere il mio nome e dove sono diventato un All-Star. Sarebbe magnifico per me se questo succedesse perché quel posto è uno dei miei ricordi più belli in assoluto.”

I Blazers hanno ritirato dieci numeri diversi nel corso della loro storia cinquantennale. Nessuna maglia è stata più ritirata dal 16 e 18 dicembre 2008, giorni in cui passò a miglior gloria la numero 30 di Bob Gross e Terry Porter. LaMarcus Aldridge potrebbe rompere questo silenzio.

