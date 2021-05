NBA, Derrick Rose risponde a Trae Young dopo l’epilogo di Gara 1

Dopo un finale di Gara 1 decisamente agitato – con Trae Young che ha realizzato il floater della vittoria e zittito il pubblico del Madison Square Garden che durante il match lo ha beccato più volte – i New York Knicks sono pronti alla rivincita nella notte (ore 1.30 italiane, ndr) per cercare di pareggiare la serie. Alla vigilia del match ha parlato anche Derrick Rose il quale ha risposto alle parole della stella di Atlanta. Quest’ultimo aveva commentato in questa maniera l’accoglienza al MSG:

“Avevo già sperimentato questi ambienti durante la carriera al college, quindi si tratta di niente di nuovo per me. Alla fine mi sono abituato e mi aspettavo i cori del pubblico contro di me”.

D-Rose, come detto, ha quindi commentato il trattamento riservato dal pubblico a Trae Young:

“È semplicemente il basket. Si tende a parlare molto in queste situazioni. Trae ha fatto una grade partita, poi ha reagito in quel modo, scatenando le ire del pubblico. Ma è normale così: è l’atmosfera dei Playoff. Ci sono abituato. Ho giocato serie di Playoff in cui venivano lanciati drink ai padri e alle madri dei giocatori. Sul campo vedi la tua famiglia a cui viene rovesciata birra e altri drink addosso. Questo è l’ambiente a cui sono abituato. Quello che è successo con Trae è un po’ diverso, ma fa sempre parte del gioco.” “Se vuole fare trash talking può continuare a farlo. Ma nella prossima partita ci sarà un clima ancora più ostile. L’ambiente sarà infernale.”

Poi, l’ex MVP con la maglia di Chicago ha lanciato un monito ai suoi compagni di squadra:

“In Gara 1 abbiamo giocato troppo rilassati. Stasera giocheremo come siamo abituati a fare: in modo aggressivo e intelligente. Trae è un giocatore intelligente. Sa come usare gli angoli. Dobbiamo assicurarci di rimanere sulla palla e rendergli la vita difficile. Nell’ultima partita non l’abbiamo fatto. Se guardate le azioni, possiamo vedere che non eravamo mai reattivi sulla palla, non abbiamo messo pressione al loro attacco.”

