NBA, Julius Randle vince il premio di Most Improved Player of The Year

Come da attese, il premio di Most Improved Player of The Year della stagione 2020-2021 finisce nelle mani di Julius Randle. A spoilerare l’assegnazione è stato, come sempre, il buon Shams Charania.

New York Knicks All-Star Julius Randle has won the NBA 2020-21 Most Improved Player of the Year award, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 25, 2021

Il giocatore vince meritatamente dopo aver trascinato i New York Knicks al quarto posto in regular season ad Est, qualificando la squadra ai Playoff NBA 2021, qualcosa che non capitava dal lontano 2012-2013. Inoltre, il lungo ha viaggiato con cifre di tutto rispetto passando dai 19.5 punti ad allacciata di scarpa dello scorso anno fino ai 24.1 dell’attuale. Numeri che sono conditi anche da 10.2 rimbalzi e 6.0 assist.

È il secondo giocatore nella storia NBA a terminare una stagione con una media di almeno 20 punti / 10 rimbalzi / 5 assist, tirando con il 40% (41.3) da dietro l’arco. L’altro giocatore è stato Larry Bird. Negli scorsi giorni, Randle ha giurato amore a New York:

“Uno dei motivi per cui ho scelto di giocare con questa squadra e quello di poter essere sul parquet del Madison Square Garden. Sono venuto qui per New York. Voglio godermi questa esperienza. Non vedo l’ora di scendere in campo.”

Un quadretto tutto perfetto.

