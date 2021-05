NBA, Jordan Clarkson è il Sesto uomo dell’anno. Il premio arriva da…Joe Ingles

Jordan Clarkson ha vinto il premio di Sesto uomo dell’anno. Nella italiana tra lunedì e martedì la NBA ha svelato l’esito della votazione. Il giocatore dei Jazz è stato premiato in diretta tv su TNT dal compagno di squadra Joe Ingles, anche lui tra i finalisti.

Joe Ingles hands Jordan Clarkson the #KiaSixth Man of the Year trophy 🎶 pic.twitter.com/pamxUATDqb — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 24, 2021

Clarkson è stato segnalato da 65 votanti con la prima preferenza (5 punti). Si aggiungono anche 26 voti come 2ª preferenza (3 punti) e quattro come 3º nome. Totale 407 punti, contro i 272 complessivi di Ingles e i 77 di Derrick Rose. Il play dei Knicks è stato indicato da un votante come prima preferenza.

Clarkson, che ha chiuso la stagione regolare a 18.4 punti di media, è il primo giocatore nella storia dei Jazz a vincere il premio di Sesto uomo dell’anno. Nell’albo d’oro, succede a Montrezl Harrell (sesto assoluto).

Sesto uomo dell’anno: gli altri nomi in classifica

Di seguito l’elenco completo dei giocatori che hanno ricevuto almeno un voto

Jalen Brunson e Tim Hardaway Jr. (Dallas Mavericks);

Montrezl Harrell (Los Angeles Lakers);

Carmelo Anthony (Portland Trail Blazers);

Chris Boucher (Toronto Raptors);

Bobby Portis (Milwaukee Bucks);

Enes Kanter (Portland Trail Blazers);

TJ McConnell (Indiana Pacers);

Miles Bridges (Charlotte Hornets);

Shake Milton (Philadelphia 76ers);

Thaddeus Young (Chicago Bulls);

Facundo Campazzo (Denver Nuggets)

