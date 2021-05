NBA, coach Thibodeau riconosce Trae Young: “Sempre coerente con il suo gioco”

Dopo la prima partita, il turno che vede sfidarsi i New York Knicks contro gli Atlanta Hawks ha decisamente attirato l’attenzione del grande pubblico e dei personaggi più noti della NBA, complice soprattutto il tiro decisivo di Trae Young e il suo gesto di simbolico silenzio rivolto a tutti i tifosi del Madison Square Garden.

Entrambe le squadre hanno concluso un’ottima regular season e ora, finalmente arrivati ai Playoff, le intenzioni di voler arrivare fino in fondo si fanno sempre più accese. Inevitabilmente anche la competizione giocherà un fattore fondamentale per le prossime partite e i giocatori dovranno farsi trovare pronti.

Protagonista indiscusso dell’ultimo match è stato senza dubbio Trae Young, autore di 32 punti, 7 rimbalzi e 10 assist, sul quale probabilmente sarà focalizzata l’attenzione del team avversario per la prossima gara.

D’altra parte il giocatore ha dimostrato più volte di essere particolarmente d’ostacolo per le rivali, le quali cercheranno senz’altro di limitarlo il più possibile. Contro il numero 11 degli Hawks non sono di certo mancate le critiche, una delle quali viene direttamente dal sindaco di New York, anche se in molti hanno riconosciuto il valore del giocatore e il suo impatto sul campo.

Tra questi, è arrivata la dichiarazione di coach Tom Thibodeau, il quale nel post partita ha dichiarato:

“L’unica cosa che mi interessa è la coerenza, indipendentemente da com’è la partita. Se [Trae] perde o pareggia non cambia, tiene sempre un buon livello di gioco ed è costante, coerente con il suo modo di giocare. Ci sono state diverse giocate, ma onestamente era diverso nell’ultimo quarto e questo non è una cosa che ci piace vedere”.

Gara 2 è prevista per giovedì notte alle ore 01:30 italiane e i Knicks vorranno senz’altro uscirne vincitori dopo l’esito dell’ultima partita.

Per gli Hawks vale lo stesso, per questo motivo la serie si mostra già parecchio competitiva e piena di sorprese.

