NBA, Anthony Davis commenta la bella vittoria in Gara 2 con Phoenix

Dopo Gara 1, dove era stato in grande difficoltà, Anthony Davis è tornato a macinare punti e statistiche importanti. Al termine del primo appuntamento nella serie contro Phoenix, AD era stato chiaro, prendendosi la responsabilità della sconfitta e promettendo un atteggiamento completamente diverso in Gara 2. Il giocatore non ha deluso, trascinando i Lakers alla vittoria con 34 punti, 10 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate a referto.

Queste le parole della stella gialloviola nel post-partita:

“Se ho ricevuto consigli da LeBron James prima del match? Stiamo insieme da un po ‘ormai. Sa che non deve dirmi nulla. Vede come sto dalla mia faccia. Dall’anno scorso, ha continuato a parlarmi di come raggiungere la perfezione, di come giocare duramente e farlo in ambienti come questo. Son tutte cose han pagato su lungo periodo. Sono arrivato al punto in cui non ho bisogno che Bron venga a dirmi cosa fare. Adesso lo so. Era una partita che doveva essere vinta. Avevamo questo in mente e siamo stati in grado di portare a termine il lavoro.”

Con questo successo, i Lakers pareggiano la serie con Phoenix e tutto si sposterà allo Staples Center, con i tifosi al loro posto:

“È davvero speciale avere i nostri tifosi allo Staples. Con i nostri fan sugli spalti, avremo una motivazione in più, vogliamo renderli orgogliosi di tifare per i Lakers. Sono venuto qui per questo. Per essere in grado di giocare una partita di Playoff davanti al pubblico dei Lakers.”

Leggi Anche

NBA, Jayson Tatum lascia la partita al terzo quarto: contatto con Durant

NBA, Kristaps Porzingis viola i protocolli anti-Covid: sarà sanzionato

NBA, Nets macchina da punti: 130 in Gara 2 contro i Celtics