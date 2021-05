NBA, Jayson Tatum lascia la partita al terzo quarto: contatto con Durant

Piccolo problema fisico per Jayson Tatum il quale durante il match contro i Brooklyn Nets ha dovuto abbandonare il campo dopo un contatto a rimbalzo con Kevin Durant. La stella di Boston, infatti, ha ricevuto una manata accidentale sugli occhi dallo stesso KD il quale ha costretto il giocatore ad accasciarsi sul parquet per le conseguenti cure dello staff medico. Successivamente, Tatum ha lasciato il campo – quando sul cronometro mancavano più di 8 minuti al termine del terzo periodo – per poi tornare in panchina, ma senza rientrare all’interno del match. I Nets hanno poi vinto 130-108 portandosi in vantaggio per 2-0 nella serie.

Nel post-partita, Brad Stevens ha cercato di chiarire la situazione sullo stesso Tatum con queste parole:

“È tornato in campo e ha cercato di riadattarsi alla luce, stava cercando di capire se ce l’avrebbe fatta a tornare a giocare. Ma ha riportato una bella botta in viso. Sembra piuttosto rosso e gonfio. Non so cosa significhi. Non so quale sia la diagnosi esatta. Ma in questo momento ha tanto fastidio.”

Prima di uscire, le fatiche di Tatum dalla seconda metà di Gara 1 – in cui ha sbagliato tutti e 6 i suoi tentativi a canestro – sono state in qualche modo replicate in questa Gara 2, poiché ha concluso con un triste 3 su 12 dal campo e con soli 9 punti in 21 minuti. È chiaro che se Boston vorrà avere una chance per riaprire questa serie, avrà bisogno del miglior Tatum possibile.

Leggi Anche

NBA, Kristaps Porzingis viola i protocolli anti-Covid: sarà sanzionato

NBA, Nets macchina da punti: 130 in Gara 2 contro i Celtics

Infortunio per Oladipo, a rischio la prossima stagione NBA