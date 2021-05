NBA, i Clippers sotto 0-2 con Dallas. Le parole di George e Lue: “Zero preoccupazione”

Settimana non facilissima quella che attende i Los Angeles Clippers i quali nella notte hanno ceduto ancora una volta di fronte a Dallas. Una battuta d’arresto sanguinosa pensando alla serie nel suo complesso. Per la seconda partita consecutiva, i LA Clippers non sono riusciti a fermare Doncic il quale ha chiuso con 39 punti, 7 assist e 7 rimbalzi a referto, aiutato da Hardaway che ne ha aggiunti altri 28.

I Clippers hanno quindi perso cinque partite consecutive di Playoff se contiamo anche le 3 sconfitte di fila subite l’anno scorso contro i Denver Nuggets al secondo turno, dopo essere stati in vantaggio per 3-1. Nonostante tutto, Paul George nel post-partita, ha voluto tranquillizzare l’ambiente dichiarando di non essere preoccupato per l’inizio difficile:

“Preoccupazione? Non ce n’è. Sappiamo che è una battaglia. Dobbiamo solo essere all’altezza. Il nocciolo della questione è che se non lo facciamo, siamo finiti. Ma non c’è alcun livello di preoccupazione. Dobbiamo solo giocare come sappiamo, dobbiamo superare tutto questo. Dobbiamo alzare il livello di energia della nostra difesa e sapere che Luka segnerà comunque i suoi canestri, e quindi fare un lavoro migliore in difesa su tutti gli altri.”

Dopodiché, anche coach Tyronn Lue è intervenuto sulle battute d’arresto dei suoi Clippers:

“Non sono preoccupato. Dobbiamo vincere quattro partite. Se giochiamo come sappiamo anche sul loro campo, allora non avremo alcuna pressione su di noi. L’obiettivo è quello di andare a prenderci una partita alla volta. Capiamo cosa succederà… sembra più facile giocare in trasferta e fare la tua gara senza pressione. Vedremo cosa succederà in Gara 3. “

I Mavericks hanno tirato con il 58.5% dal campo, segnando un 18 su 34 (52.9%) da dietro l’arco. Troppo per pensare di portar a casa una vittoria in casa LA. Kawhi Leonard ha tenuto i Clippers a galla durante il match, segnando 30 dei suoi 41 punti nel primo tempo, il massimo che abbia mai segnato in metà gara in una partita di Playoff. Questo il suo commento sul match:

“Non è magia. Dobbiamo solo cercare di andare sul parquet e giocare a basket. Punto. Stiamo concedendo troppo ai nostri avversari. Dobbiamo lavorare di più in difesa. La mia agitazione in panchina? Voglio solo aiutare la squadra a mantenere un certo equilibrio anche in situazioni complicate. Capite cosa intendo? Siamo nel basket Playoff, dobbiamo capire questo.”

