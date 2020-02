NBA, Africa Basketball League: ci siamo

La Basketball African League, progetto congiunto di FIBA ed NBA per il lancio di una lega professionistica in Africa, fa il pieno di entusiasmo.

Il via ufficiale della neonata competizione è previsto per il prossimo 13 marzo a Dakar, Senegal. Alla stagione regolare prendono parte dodici squadre da diverse aree del continente: Algeria, Angola, Camerun, Egitto, Madagascar, Mali, Marocco, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Senegal e Tunisia. La città di Kigali (Ruanda) ospiterà la fase conclusiva, con Playoff e Finals.

Dal palco Media Day dell’All-Star Saturday Night 2020 in quel di Chicago, Pascal Siakam e Joel Embiid hanno sottolineato l’importanza strategica della scelta. Uno sforzo che verrà certamente premiato.

“È incredibile per l’Africa, senza dubbio un passo avanti. È motivo d’orgoglio per tutto il continente e dimostra che il mondo sta riconoscendo il nostro talento. Questa lega sarà una gran cosa per noi […].”