NBA, Rick Carlisle su Doncic: “È il suo momento dell’anno”

All’esordio di questi Playoff NBA, i Mavs riescono a vincere in trasferta allo Staples Center contro i Clippers per 113-103. Il protagonista della partita è stato, ancora una volta, Luka Doncic, che in Gara 1 ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Per Doncic è la terza tripla doppia nelle sette partite di Post-Season giocate, tutte contro i Clippers. A fine partita, parlando ai giornalisti, l’head coach dei Mavs Rick Carlisle ha lodato le prestazioni del suo pupillo:

“Questo è il suo momento dell’anno. È uno dei giocatori più intelligenti che puoi trovare, a ogni età e a ogni livello”

Nell’ultimo quarto i Clippers hanno messo forte pressione a Doncic, che, nonostante non abbia segnato, è riuscito a portare i suoi alla vittoria servendo diversi assist ai compagni. Leggere ogni azione e scegliere cosa fare è uno dei punti fondamentali che permettono di vincere le partite, in particolare ai Playoff, come ha spiegato lui stesso a fine serata:

“Quando non mi raddoppiano, li attacco. Quando invece mi raddoppiano, ci sarà qualcuno libero. Devo solo leggere la partita. Abbiamo vinto. È tutto quello che mi interessa, non mi importa se ho zero o 15 punti nell’ultimo quarto”

Quando i Clippers nell’ultimo quarto hanno raddoppiato costantemente Doncic per impedirgli di segnare, era il momento di fare un passo avanti per gli altri Mavs, in particolare Finney-Smith, Jalen Brunson e Tim Hardaway Jr., che nel secondo tempo hanno segnato complessivamente 34 punti con 12/15 di tiro dal campo. Finney-Smith a fine partita ha detto:

“Quando Luka inizia a giocare forte, devo provare a stare pronto, perché so che inizieranno a mettergli pressione. E in quel momento inizia a cercare i compagni, passa la palla e ci trova quando siamo liberi. So che prima o poi iniziano a raddoppiare Luka, devo solo essere pronto a tirare”

