NBA, Giannis Antetokounmpo: “Sono pronto fisicamente e mentalmente”

Alle ore 20 italiane inizieranno i Playoff. La prima serie vedrà sfidarsi i Miami Heat contro i Milwaukee Bucks. Le due franchigie si erano già incontrare l’anno scorso, quando dei sorprendenti Heat si sbarazzarono in cinque gare dei Bucks durante il secondo turno dei Playoff. Dopo quell’insuccesso, Giannis Antetokounmpo ricevette molte critiche.

Ancora una volta, in tanti hanno forti aspettative sui Bucks e sanno che in caso di nuovo fallimento, ci saranno buone probabilità di grandi cambiamenti all’interno della franchigia e del roster. Tutti i riflettori saranno puntati su Giannis Antetokounmpo, il quale ha affermato, ai microfoni di USA Sports, di essere pronto per questa serie. Queste le sue parole:

“Sono pronto fisicamente e mentalmente. Sto veramente bene. So che l’unica cosa che conta è quella di andare in campo e competere dall’inizio alla fine della partita. Dobbiamo rimanere concentrati dalla palla a due fino alla fine. Giocherò come ho sempre fatto.”

Successivamente ha parlato di Jrue Holiday:

“Jrue Holiday è un difensore straordinario. Non si può giocare uno contro uno con lui. Riesce sempre a mettere le mani sul pallone.”

