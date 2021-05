NBA, le partite Playoff casalinghe dei Dallas Mavericks saranno aperte ai tifosi

Stanotte si giocherà l’ultima partita del torneo Play-In, partita che definirà l’avversario degli Utah Jazz. Dopodiché spiccheranno i Playoff, la fase più attesa dell’intera stagione. I Dallas Mavericks, giunti al quinto posto della Western Conference con 42 vittorie e 30 sconfitte, se la vedranno con i Los Angeles Clippers e per inaugurare con il botto questa postseason hanno annunciato il ritorno dei tifosi nelle partite casalinghe.

Finalmente, l’American Airlines Center si ripopola. Ma non al completo, poiché la franchigia ha rivelato che la capienza sarà soltanto vicina al totale di 20mila persone. I Clippers hanno il vantaggio del campo e, quindi, se la serie arrivasse a gara-6 i Mavericks disputerebbero tre partite davanti alla loro platea.

Con l’avanzare della campagna vaccinale, altre franchigie hanno annunciato un benvenuto ai tifosi. Per esempio, i New York Knicks hanno già venduto 15mila biglietti per entrambe le prime due partite casalinghe della serie contro gli Atlanta Hawks. Gli Utah Jazz, invece, ospiteranno 13mila persone. Tornano spiragli di normalità in quello che è tutt’ora un periodo estremamente buio.

