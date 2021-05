Blake Griffin: “Da sempre sogno di vincere il titolo NBA”

Blake Griffin sa che questi Brooklyn Nets sono speciali. La squadra è arrivata seconda nella Eastern Conference e incontrerà al primo turno i Boston Celtics, sopravvissuti al Play-in. Dopo l’esperienza ai Los Angeles Clippers e ai Detroit Pistons, sa che questa è la migliore occasione per vincere il titolo NBA.

Tuttavia, lo stesso Griffin è consapevole che la strada per le finali NBA è lunga e tortuosa e sa che l’essere favoriti non è sinonimo di successo garantito. Queste le parole rilasciate a New York Post:

“Dobbiamo andare in campo e dare tutto. Dobbiamo dare sempre il massimo e rimanere concentrati. L’atteggiamento migliore da tenere è quello di pensare ad una serie per volta e a una partita per volta. Noi rispettiamo i nostri avversari, non sottovalutiamo nessuno. Ci siamo allenati molto, dobbiamo andare in campo e giocare come sappiamo fare. Da sempre sogno di vincere un titolo NBA”

Poi Griffin ha parlato dei punti di forza della sua squadra:

“Abbiamo una squadra molto profonda. Ovviamente Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden sono le nostre stelle, ma abbiamo tanti altri ottimi giocatori che sanno giocare duramente. È stupendo poter giocare con persone del genere.”

Infine gli è stato chiesto quale fosse la sua preoccupazione principale nell’affrontare i Boston Celtics:

“Sono ben allenati. Hanno un grande allenatore. Sono una squadra talentuosa. Non sarà una serie facile. Hanno dei giocatori straordinari che potrebbero metterci in difficoltà. Dobbiamo giocare duramente e stare concentrati per tutta la serie.”

