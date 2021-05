NBA, LeBron James non sarà sospeso per la violazione del protocollo

L’appuntamento per Gara 1 del primo turno di Playoff NBA 2021 dei Los Angeles Lakers è per le 21.30 sul campo dei Phoenix Suns. Sarà della partita anche LeBron James, il quale – dopo aver violato i protocolli di salute e sicurezza della lega – potrà scendere in campo per guidare i suoi compagni contro la corazzata di Chris Paul. Il nativo di Akron, lo ricordiamo, aveva partecipato ad un evento promozionale questa settimana in compagnia di altre persone. Tuttavia, la NBA ha annunciato che non ci sarà alcuna sanzione nei suoi confronto poiché “l’evento non è stato considerato una minaccia per la diffusione di COVID-19”.

Lo stesso evento, organizzato per un marchio di tequila che James promuove, si è svolto prima che i Lakers battessero i Golden State Warriors nel torneo di Play-In di mercoledì scorso. C’è da dire inoltre che il tutto si è svolto all’esterno ed i partecipanti hanno dovuto presentare prova della vaccinazione o di un recente risultato negativo del test COVID-19. Non è chiaro se James, a questo punto, si sia fatto vaccinare, anche perché lo stesso giocatore non ha voluto fornire una risposta chiara alle domande dei giornalisti durante l’ultima conferenza stampa.

L’unica cosa certa è che il giocatore sarà della partita, pronto ad una nuova corsa Playoff in cui dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso ottobre. I Lakers intenteranno ad un back-to-back che sarebbe – ancora una volta – leggendario.

