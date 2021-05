NBA, incidente d’auto per una guardia dei Los Angeles Lakers

Nelle ore successive alla vittoria nel torneo Play-In di mercoledì scorso contro i Golden State Warriors, TMZ ha confermato che Ben McLemore è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra le vie di Los Angeles. La guardia, secondo quanto si apprende dal famoso media americano, avrebbe perso il controllo della sua Ford Raptor – senza conseguenze con altre macchine – e terminato la sua corsa contro un separatore stradale. Il giocatore è uscito illeso dall’incidente.

Secondo quanto riferito, la polizia ha risposto a una chiamata al 911 giovedì mattina presto a Playa Vista: McLemore è stato quindi sottoposto al test alcolemico che non ha rivelato particolari problemi, dichiarando poi agli ufficiali di aver accidentalmente premuto il gas invece dei freni. McLemore non è stato arrestato o denunciato per l’incidente.

Il giocatore, lo ricordiamo, si è unito ai Lakers all’inizio di aprile dopo essere stato rilasciato precedentemente dagli Houston Rockets. In 21 partite (una da quintetto), McLemore ha viaggiato con una media di 8.0 punti ad allacciata di scarpe con il 36.8% da dietro l’arco. Contro Golden State, l’ex Sacramento non è stato chiamato in causa. I Lakers, in serata, affronteranno i Phoenix Suns per Gara 1 di questi Playoff NBA 2021.

Ben McLemore after being involved in a car wreck after win against Warriors pic.twitter.com/tUlLR4aEdC — Bacon, Grits, Eggs (@reddawg77089) May 22, 2021

