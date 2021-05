NBA, Kawhi e la sconfitta contro i Mavs: “Continuiamo a crederci”

Gara 1 della serie Playoff tra Clippers e Mavs non è andata come sperato per la franchigia losangelina. Dallas è infatti riuscita a uscire vittoriosa dallo Staples Center per 113-103, ribaltando subito il fattore campo permesso dal miglior record in regular season dei Clippers. Dopo un’uscita tragica negli ultimi Playoff giocati nella bolla, i tifosi hanno visto ritornare i fantasmi della scorsa post-season. Ma a fine partita ci ha pensato Kawhi Leonard a calmare gli animi e cercare di riportare serenità nello spogliatoio:

“Ora dipende tutto da noi, da cosa vogliamo fare. Eravamo tutti carichi, nessuno stava giù durante la partita. Ovviamente nessuno di noi vuole perdere. Ma noi continuiamo a essere fiduciosi e a crederci, e crediamo in noi stessi. Niente di buono arriva facilmente”

Nei 41 minuti giocati, Kawhi ha firmato una doppia doppia da 26 punti, 10 rimbalzi, cinque assist e quattro rubate. Ha avuto però problemi al tiro, finendo la serata con un non ottimo 9/22 dal campo e 1/6 da tre. L’altra stella, Paul George, ha invece messo a referto 23 punti, sei rimbalzi e cinque assist. A fine partita PG13 si è complimentato con gli avversari, ribadendo però anche la forza dei Clippers:

“Sapete già che ci aspettiamo di giocare meglio e con più precisione in Gara 2. E non lo dico solo perché ci aspettiamo di vincere visto chi abbiamo in campo. Abbiamo la stessa pressione di ogni squadra in questo momento. Vogliamo essere la squadra che vince l’ultima partita dei Playoff, e non ci importa quante partite ci vorranno o quanto sarà dura la strada che dobbiamo affrontare. Quindi dobbiamo essere migliori per Gara 2, e ho intenzione di far riprendere questa squadra”

