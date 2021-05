NBA, Tyronn Lue respinge le accuse: “Evitare i Lakers? Non ci interessa”

Tyronn Lue ed i Los Angeles Clippers sono stati recentemente investiti da un intenso ciclone mediatico. Le accuse che sostanziano tale accanimento derivano dai recenti risultati negativi della franchigia, rea, secondo l’opinione pubblica, di aver appositamente architettato di perdere le ultime partite della stagione regolare, così da scongiurare ogni possibilità di incontrare i Los Angeles Lakers al primo turno del tabellone Playoff.

A tal proposito, ecco le parole rilasciate da coach Lue ai microfoni di Ohm Youngmisuk, giornalista di ESPN:

”Perdere appositamente per evitare i Lakers? Non ci interessa. Non do peso alle parole di chi critica o diffama sui social. Tutti questi individui non lavorano per la franchigia né hanno idea di quanto sia importante far riposare le proprie stelle in prossimità della postseason. Non ho Twitter, non apro mai Instagram e non mi faccio condizionare dalle dicerie. Sono un uomo cosciente e faccio ciò che ritengo migliore per la mia squadra.”