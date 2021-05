NBA, Khris Middleton e il tiro vincente: “Ci vuole grande fiducia, me la sono conquistata negli anni”

Finale pirotecnico in questa notte Playoff. Nella sfida tra i Milwaukee Bucks e i Miami Heat, a deciderla per la franchigia del Wisconsin è stato un jumper di Khris Middleton. Con 0.5 secondi rimasti sul cronometro, i ragazzi di coach Spoelstra non sono riusciti a rispondere al canestro subìto, ed il punteggio si è fissato sul 109-107 finale. Un punto di partenza importante per dei Bucks mossi da un’urgente voglia di rivincita dopo la sconfitta subita per mano degli stessi Heat nel secondo turno degli scorsi Playoff.

🚨 MIDDLETON WINS IT FOR MILWAUKEE! 🚨 His jumper with 0.5 seconds left in OT lifts the @Bucks past Miami in Game 1 of the #NBAPlayoffs! #FearTheDeer pic.twitter.com/vxwrwpkvfb — NBA (@NBA) May 22, 2021

Queste le parole di Middleton sul tiro vincente:

“Ho semplicemente cercato di raggiungere una posizione del campo dove sapevo avrei avuto la possibilità di fare canestro. Una volta lì, mi sono alzato ed ho tirato, sapendo che sarebbe potuto essere l’ultimo tiro della partita. Ho cercato di consumare più tempo possibile, e questo è il risultato”

Analisi di un pragmatismo eccezionale, che tanto bene ci racconta dell’enorme livello di concentrazione che Middleton e compagni stanno cercando di mantenere in questi Playoff. La pressione sui ragazzi di coach Budenholzer è tanta, visto le delusione delle ultime due post season.

Khris Middleton continua:

“Per tiri del genere ci vuole grande fiducia. E’ una cosa che maturi col tempo, col lavoro. I miei compagni si fidano di me e hanno lasciato che mi prendessi l’ultimo jumper”

Una fiducia ben ricambiata, visto la notevole performance: 27 punti, sei rimbalzi e sei assist per lui. Top scorer per dei Bucks che hanno goduto anche degli exploit offensivi di Giannis Antetokounmpo (26), Jrue Holiday (20) e Brook Lopez (18). Per i Miami Heat non bastano i 25 di Goran Dragic e i 24 di Duncan Robinson, in una partita un cui la stella Jimmy Butler finirà per tirare 4-22 dal campo.

