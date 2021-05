NBA, Mark Cuban su Clippers-Dallas: “Spero tiri sempre Rondo”

La scorsa stagione, nonostante buone prestazioni, i Dallas Mavericks hanno dovuto cedere contro i Clippers. In questa postseason, però, i texani sperano di contare a tutti gli effetti anche su Kristaps Porzingis. Il lettone, alle prese con i soliti problemi fisici, sarà buttato in mezzo alla mischia per ribaltare il pronostico iniziale che da come favorita Los Angeles. Mark Cuban, proprietario dei Mavericks, ha quindi commentato in questa maniera la sfida contro la compagine allenata da Tyronn Lue:

“Non credo che sia necessario ‘controllare’ i minuti di Porzingis in campo. Con questa stagione che è stata compressa, siamo stati attenti a tutti i giocatori che sono rientrati da un infortunio. Abbiamo cambiato il modo di gestire il roster. Ma ora siamo ai Playoff e la situazione è completamente diversa. Non ci sono back-to-back. Credo che la sua permanenza in campo aumenterà considerevolmente.”

I Clippers – come detto – partiranno con i favori del pronostico, ma durante la regular season i Mavs hanno vinto in ben due occasioni:

“Sappiamo che possiamo battere chiunque. Per noi la chiave non è il livello di gioco di Luka e KP, ma quello dei nostri role player. Quando Timmy (Hardaway Jr.), Dodo (Dorian Finney-Smith), Trey (Burke) e Maxi (Kleber) segnano i loro canestri, siamo davvero, davvero, davvero difficili da battere. Quindi la cosa importante sarà giocare bene in difesa, prestare attenzione ai dettagli, eseguire gli schemi, non commettere errori, quel genere di cose. Se seguiremo il nostro piano di gioco, siamo sicuri al 100% di poter vincere. Ma è più facile a dirsi che a farsi.”

I Clippers, rispetto allo scorso anno, sono cambiati dopo gli arrivi di Nicolas Batum, Serge Ibaka e Rajon Rondo, ex Mavericks. La sua avventura in Texas – datata 2014-2015 – non fu certamente da incorniciare dopo l’esperienza in quel di Boston:

“Spero che Rondo voglia tirare sempre. (ride) Spero si prenderà più responsabilità di tutti in attacco. I nostri screzi passati? Non importa. È tutto superato. Mi piace, è un bravo ragazzo. Ogni volta che parlo con lui esce sempre una bella discussione, positiva per entrambi.”

Leggi Anche

NBA, Davis e LeBron James commentano la sfida contro Phoenix

NBA, LeBron James la vince con la tripla in faccia a Curry

NBA, full capacity al TD Garden per i Celtics