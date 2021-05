NBA, Kevin Durant sulla serie contro Boston: “Sarà complicato”

Finalmente al completo, i Brooklyn Nets si presentano ai Playoff – almeno sulla carta – come la franchigia con più talento all’interno del proprio roster. Il rientro di James Harden a fine regular season è chiaramente un elemento importante per la compagine di Steve Nash che al primo turno dovrà vedersela con Boston. Queste le parole del Barba sulla sfida:

“Dipenderà da noi? Al 1000%. Alcune squadre dicono spesso: “Dobbiamo solo fare ciò che sappiamo fare meglio”, ma questo non è sempre sufficiente. Per noi il discorso cambia… se facciamo davvero il nostro dovere, allora avremo sicuramente una possibilità di andare fino in fondo considerando il potenziale.”

Brooklyn è etichettata da tutti gli addetti ai lavori come la squadra da battere ad Est, uno status che Kevin Durant vuole ribadire sul campo:

“Sono consapevole di quello che si dice in giro, del potenziale della nostra squadra, dei nostri giocatori, ma rispettiamo troppo il gioco e i nostri avversari per dire:” Ci aspettiamo di vincere “. Andiamo in campo sapendo che possiamo essere battuti se non siamo concentrati. Abbiamo una buona opportunità grazie alle tante stelle in questa squadra che vanno d’accordo, ma dobbiamo ancora andare sul parquet e portare a termine il lavoro.. Tatum? So quanto sarà difficile affrontarlo e non vedo l’ora di mettermi alla prova.”