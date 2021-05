Gli Indiana Pacers travolgono Charlotte e, ora, avranno la possibilità di conquistare l’ultimo posto Playoff: nella notte tra giovedì e venerdì, coach Nate Bjorkgren e Domantas Sabonis se la vedranno contro gli Washington Wizards. Una vittoria quella di stanotte arrivata grazie alla super prestazione del gruppo, con Sabonis versione ‘Superman’ in difesa.

✅ banged up

✅ counted out

✅ moving on#AlwaysGame To Earn It | #PacersWin pic.twitter.com/oVcXEjeBfa — Indiana Pacers (@Pacers) May 19, 2021

Indiana implacabile a canestro con Oshae Brissett top scorer della partita con 23 punti, ma la partita è stata vinta grazie anche alla difesa, dove Domantas Sabonis è stato il re indiscusso con ben 20 rimbalzi difensivi su 21 totali.

Una prestazione di squadra che, alla fine, rende più che soddisfatto Nate Bjorkgren che, a fine partita, si concentra anche sulla prestazione di Sabonis:

“Tutti i ragazzi si sono mossi bene e hanno fatto il loro lavoro: questa è la strada da seguire se vogliamo arrivare fino in fondo. La prestazione di Domantas è un passo in avanti perché quando sei o giochi da play a volte devi segnare di più, altre volte fare più assist e fare le giuste scelte. Questo è quello che ha fatto stasera, ha sempre fatto la giocata giusta”

Per Domantas Sabonis era importante mettere la sua firma nella partita perché, essendo uno dei leader della squadra di Nate Bjorkgren, era suo compito aiutare i compagni a vincere:

“Ci sono molti modi per influenzare e incidire sulla partita e, come leader, devi essere capace di trovarne uno. Così ho fatto il possibile per aiutare i miei compagni, segnando, facendo assist e giocando in difesa: avevamo un vantaggio di 20 punti e, su quello, abbiamo continuato a costruire la partita”

Per gli Indiana Pacers di Nate Bjorken e Sabonis, ora, si giocheranno il pass per i Playoff nella prossima partita.

