Per gli Washington Wizards si complica la strada verso i Playoff: la sconfitta rimediata contro i Celtics di Tatum condanna gli uomini di Scott Brooks a giocarsi tutto nello spareggio con Indiana. Una sconfitta arrivata per la scarsa precisione al tiro da parte di tutta la squadra, in particolare delle stelle Russell Westbrook e Bradley Beal.

Una brutta prestazione al tiro che, però, non rispecchia il reale valore della squadra, come spiega coach Scott Brooks al termine della partita:

Jayson Tatum ha condannato gli Wizards a un’altra partita di Play-in. Per Scott Brooks la strada del numero 0 dei Celtics, autore di ben 50 punti nella notte, è ben delineata:

Scott Brooks on Jayson Tatum: "He's a great player. He's going to be an MVP in this league soon."

Pensiero condiviso anche da Bradley Beal che, nonostante non sia stata la sua serata migliore, suona la carica in vista della partita contro Indiana nella notte tra giovedì e venerdì:

Bradley Beal: "We gotta realize that this is the playoffs. Everybody has to up their level of play…Every play is important. Every play, gotta up the sense of urgency…We just couldn’t guard. We just gotta be better. My head isn’t down. I told the guys the same thing."

— Fred Katz (@FredKatz) May 19, 2021