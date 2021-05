NBA, Monty Williams eletto Coach of the Year dai colleghi

La NBCA, National Basketball Coaches Association, si è riunita per eleggere il miglior coach dell’anno. I trenta allenatori della NBA hanno espresso le loro preferenze e a vincere il premio è stato Monty Williams. Il coach dei Phoenix Suns ha avuto la meglio in una votazione dove anche Tom Thibodeau, Scott Brooks, Michael Malone, Nate McMillan, Doc Rivers e Quin Snyder hanno ottenuto punti, come riportato da Sports Yahoo.

Monty Williams è approdato alla guida dei Suns all’indomani della stagione 2019/2020, ereditando una squadra che la stagione precedente aveva chiuso disastrosamente con 19 vittorie e 63 sconfitte. In soli due campionati, il lavoro di Williams è stato assolutamente lodevole: la franchigia dell’Arizona è passata dal chiudere al decimo posto della Western Conference – 34 vittorie e 39 sconfitte – all’incredibile secondo posto di questo anno, tornando ai Playoff dopo undici anni.

Queste sono state le parole del 49enne:

“Sono felicissimo di ricevere il premio Michael H. Goldberg Coach of the Year dalla National Basketball Coaches Association. Ho il massimo rispetto e ammirazione per gli allenatori di questa lega, quindi essere eletto dai miei pari è un onore incredibile. Ogni allenatore della lega si sacrifica una tonnellata per migliorare squadra e organizzazione, dunque questo premio rende più umili.”

Il Red Auerbach Trophy, il riconoscimento dato dalla NBA al miglior allenatore dell’anno, verrà assegnato al termine della stagione, ma Monty Williams può comunque consolarsi con l’approvazione dei suoi colleghi.

