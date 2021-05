Mercato NBA, i Sacramento Kings confermano Luke Walton

Dopo un’altra stagione fallimentare, Sacramento ha esteso la sua striscia di stagioni senza Playoff a 15. Anche se il roster conta alcuni giocatori di grande prospettiva (Fox e Haliburton su tutti), infatti, la squadra non riesce a decollare, anche a causa di un rendimento difensivo imbarazzante. Nonostante questo, sembra che la dirigenza dei Kings sia intenzionata a confermare l’allenatore Luke Walton.

According to a league source, Luke Walton will continue as head coach of the Sacramento Kings next season. — James Ham (@James_HamNBCS) May 17, 2021

Walton guiderà quindi Sacramento per la terza stagione, cercando di raggiungere i tanto agognati Playoff. Anche se i risultati sono scarseggiati, l’ex allenatore dei Lakers avrebbe mantenuto la panchina anche in virtù di un ottimo rapporto con il GM Monte McNair e con diversi giocatori.

Indipendentemente dalla simpatia nutrita da alcuni membri dell’organizzazione, Walton dovrà dare delle risposte durante la prossima annata. I Kings dovranno infatti aggiustare diversi aspetti del loro gioco, a partire da una difesa decisamente poco attenta ed una brutta tendenza a non chiudere le partite. Sarà poi interessante vedere l’evolversi della situazione con Buddy Hield e Marvin Bagley III, da tempo punti interrogativi per la dirigenza.

Nonostante Walton non possa essere l’unico sotto accusa, il front office dei Kings continua una tradizione di scelte discutibili, confermando un allenatore che per la verità non sembra in grado di cambiare la triste situazione di Sacramento.

