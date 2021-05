NBA, ancora problemi alla caviglia per LeBron James: ci sarà con gli Warriors?

Piccolo tremore in casa Los Angeles Lakers quando nel corso del quarto quarto contro New Orleans, LeBron James ha abbandonato il campo dopo essere atterrato da una zingarata a canestro in cui è apparso particolarmente dolorante alla caviglia già infortunata qualche settimana fa. Il nativo di Akron non ha più fatto rientro sul parquet. I gialloviola, in ogni caso, hanno vinto la partita su NOLA ma la contemporanea vittoria di Portland li condanna al Play-In contro Golden State.

Fortunatamente, James ha rassicurato Frank Vogel dopo la partita, il quale si è espresso sulla questione chiaramente:

“Ha detto che è a posto. Nessun problema.”

James ha chiuso con 25 punti, sei assist e tre palle rubate in 27 minuti di azione con Los Angeles che ha sconfitto New Orleans per 110-98. Los Angeles affronterà Stephen Curry e i Golden State Warriors nel torneo di Play-In nella notte tra mercoledì e giovedì. Il vincitore si assicurerà il settimo posto finale, mentre la squadra perdente affronterà la vincente tra Memphis e San Antonio per l’ultimo posto ai Playoff.

Resta ora da capire la condizione di LeBron, il quale ha già saltato diverse partite per il riacutizzarsi dell’infortunio alla caviglia.

.@KingJames came down on his ankle but seems to be fine. 🙏👑 pic.twitter.com/eTcxic81zj — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 17, 2021

