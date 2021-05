NBA, Caris LeVert out contro gli Hornets

Al via il torneo Play-In per completare il tabellone dei Playoff. La prima delle due partite di stanotte vedrà in campo Indiana Pacers e Charlotte Hornets. In casa dei Pacers, si registra un’assenza molto importante: quella di Caris LeVert. Il numero 22, come riporta ESPN, salterà la gara a causa dei protocolli anti-Covid, per i quali potrebbe rimanere ai box tra i 10 e i 14 giorni.

Per il classe ’94, questa prima metà di anno si è rivelata molto movimentata. La guardia è approdata nell’Indiana nell’ambito della trade che ha consegnato James Harden ai Brooklyn Nets lo scorso gennaio. Tuttavia, nel corso delle tradizionali visite mediche, Caris LeVert ha scoperto di avere un tumore al rene sinistro. L’operazione lo ha allontanato dal basket per quasi due mesi, ma il suo ritorno in campo lo ha immediatamente consacrato come punto fermo della sua squadra.

LeVert ha disputato 35 partite con la maglia dei Pacers e ha messo a referto una media di 20.7 punti, 4.6 rimbalzi e 4.9 assist. Il suo contributo in campo è vitale per la franchigia, la quale però dovrà dimostrare di poterne farne a meno prima di averlo nuovamente a disposizione.

