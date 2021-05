NBA Draft Lottery: le percentuali delle squadre di ottenere la prima scelta

Per le squadre che non sono arrivate ai Playoff è iniziato il processo di pianificazione dell’offseason. Tra le principali scelte che ogni front office dovrà prendere non possono mancare considerazioni sul Draft, attraverso cui le squadre statisticamente peggiori hanno la possibilità di arricchire i propri roster con i migliori talenti a livello collegiale.

In attesa di scoprire l’esito ufficiale della Lottery (che si svolgerà il 22 giugno) diamo un’occhiata alle possibilità che ognuna tra le peggiori 14 squadre avrà di accaparrarsi la prima scelta assoluta del Draft:

14. Memphis Grizzlies – 0.5 % di ottenere la prima scelta

13. Indiana Pacers – 1% di ottenere la prima scelta

12. San Antonio Spurs – 1.7% di ottenere la prima scelta

11. Charlotte Hornets – 1.8% di ottenere la prima scelta

8. Chicago Bulls – 4.5% di ottenere la prima scelta

8. Sacramento Kings – 4.5% di ottenere la prima scelta

8. New Orleans Pelicans – 4.5% di ottenere la prima scelta

7. Toronto Raptors – 7.5% di ottenere la prima scelta

6. Minnesota Timberwolves – 9% di ottenere la prima scelta

4. Oklahoma City Thunder – 11.5% di ottenere la prima scelta

4. Cleveland Cavaliers – 11.5% di ottenere la prima scelta

1. Orlando Magic – 14% di ottenere la prima scelta

1. Houston Rockets – 14% di ottenere la prima scelta

1. Detroit Pistons – 14% di ottenere la prima scelta

Finisce così dunque questa stagione. 22-50 il record finale che ci fa entrare alla lottery con il quarto peggior record. Nei prossimi giorni usciranno le analisi complete di questa annata particolare. Per ora concentriamoci su quello che è il prossimo futuro, il draft pic.twitter.com/X3SsM2LNwm — OKC Thunder 🇮🇹 (@OKCThunderIta) May 17, 2021

