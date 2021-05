Mercato NBA, Lauri Markkanen testerà la free agency 2021

Lauri Markkanen sembra essere pronto a testare il prossimo mercato NBA. A fine stagione gli scadrà il contratto da rookie, dalla durata di quattro anni, e sarà restricted free agent. Il finlandese non ha ancora trovato un accordo di rinnovo con i Bulls, che se vorranno però potranno pareggiare le offerte che arriveranno in offseason. Markkanen, lo ricordiamo, ha già rifiutato una proposta di estensione con l’intento di sentire altre campane:

“Penso di essere sempre stato un ragazzo che predilige la squadra. E penso che ora sia il momento di andare a vedere cosa mi dirà il mercato. Mi sento come se avessi solo 23 anni con ancora molto tempo davanti a me. È una buona opportunità per vedere tutte le opzioni sul tavolo. Posso essere un elemento importante in ogni squadra. Penso di avere molto di più da offrire.”

Markkanen in questa stagione ha viaggiato a 13.2 punti a partita – il suo peggior andamento da quando è in NBA – 4.6 rimbalzi e 0.9 assist. Non è, però, tutto un male, poiché il finlandese ha migliorato l’arte del tiro raggiungendo un discreto 48% di realizzazione dal campo nel 2020/2021, di cui il 40% da tre punti:

“Sono contento di alcune delle cose che ho fatto quest’anno. Ovviamente, a livello di squadra, siamo delusi di non giocare i Play-In / Playoff. Uno dei miei obiettivi era tirare il 40% da 3 punti e l’ho fatto. Ma so che posso fare molto di più. Sono entusiasta di ciò che il mercato può offrirmi quest’anno.Vedremo cosa succederà.” “La mia stagione? Credo di aver iniziato l’annata in maniera discreta. Poi, dopo il Covid-19, ho cercato di rientrare in ritmo. L’infortunio successivo alla spalla non mi ha facilitato la situazione dovendo rimanere out per 1 mese. La nostra squadra è cambiata molto e ha cambiato anche il mio ruolo. Ho dovuto adattarmi. Ho cercato di giocare meglio che potevo nel mio nuovo ruolo.”

Ora resta da capire quale sarà il suo futuro, con coach Billy Donovan che nelle ultime uscite lo ha tenuto in panchina per favorire l’ingresso di Vucevic. Il tutto, forse, culminato dal contestuale rifiuto all’estensione contrattuale proposta dai Bulls:

“Non ho rimpianti per aver rifiutato questa estensione. Penso di aver preso la decisione giusta. Ho ancora molti anni davanti a me. Posso fare molte cose diverse in campo. Credo nelle mie capacità ”.

