NBA, Dennis Schroder regala le scarpe firmate Kyrie: “Non voglio più indossarle”

Dopo l’ultimo litigio avvenuto in campo tra Dennis Schroder e Kyrie Irving, il playmaker dei Los Angeles Lakers ha chiarito ancora una volta di non avere più alcun tipo di rispetto per la stella di Brooklyn. Schroder, infatti, ha accusato lo stesso Irving di averlo etichettato con epiteti dispregiativi nei suoi confronti, qualcosa che il tedesco non gli ha perdonato. Queste le parole del play dei Lakers, il quale ha annunciato di voler regalare tutte le scarpe firmate Kyrie:

“Ho un sacco di scarpe della sua linea, circa 30-40 paia. Sfortunatamente però non le indosserò più, non è possibile per me vestirle dopo quanto accaduto in campo nelle scorse settimane. Non posso, non le vedrete più ai miei piedi. Per questo, a tutti quelli che ci stanno ascoltando e sono interessati, si facessero avanti così le regalerò a loro. Le spedirò direttamente a casa, misura 46, praticamente sono disponibili di qualsiasi colore. Fatemi sapere”.

Kyrie Irving’s sneakers won’t touch Dennis Schroeder’s feet ever again says Lakers PG: “Unfortunately l can’t wear them no more. It’s not possible after what happened in the game.

“I can not do it. Not going to wear it again. We will do giveaways for everybody who wants them.” pic.twitter.com/upBy0Zjyvr

— 👑 Brandon ‘Scoop B’ Robinson 📍 (@ScoopB) May 17, 2021