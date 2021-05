NBA, definiti gli accoppiamenti per il torneo Play-In ad Est

Ci è voluto fino all’ultimo giorno della stagione regolare per svelare quello che sarà il torneo Play-In con i suoi accoppiamenti per quanto riguarda la Eastern Conference. I Boston Celtics (7) ospiteranno i Washington Wizards (8) per capire chi si aggiudicherà un posto per i prossimi Playoff NBA.

Nel frattempo, gli Indiana Pacers (9) ospiteranno gli Hornets (10). Il vincitore di questo matchup finirà per affrontare la perdente di Celtics-Wizards per decretare, quindi, l’ottavo e ultimo posto per la postseason. Il Play-in comincerà nella nottata tra martedì e mercoledì con la sfida tra Charlotte e Indiana, seguita poi dal match tra Washington e Boston.

Come detto, la vincente tra Hornets e Pacers affronterà successivamente la perdente tra Wizards e Celtics. Finalina che andrà in scena nella notte tra giovedì e venerdì.

The Eastern Conference schedule for the State Farm NBA Play-In Tournament ⬇️ pic.twitter.com/aFT4l85VcR — NBA Communications (@NBAPR) May 16, 2021

