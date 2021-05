Risultati NBA: i Knicks chiudono quarti ad Est, OK Washington, Phoenix e Indiana

Nell’ultimo matineé domenicale di questa regular season 2020-2021, sono andate in scena ben cinque partite che hanno decretato almeno il posizionamento finale nella Eastern Conference per quanto riguarda il torneo Play-In. Andiamo a vedere risultati e recap di tutti i match andati in archivio.

New York Knicks-Boston Celtics 96-92

I New York Knicks hanno sconfitto i Boston Celtics conquistando il quarto posto finale ad Est ed il vantaggio del campo per il primo turno dei prossimi Playoff contro gli Atlanta Hawks. Era dal 2012-2013 che la franchigia newyorchese non approdava in postseason.

I 22 punti di RJ Barrett hanno contribuito alla vittoria di New York su Boston, insieme ai 20 punti, 7 rimbalzi e 7 assist dell’ormai solito Julius Randle. Eppure i Celtics hanno dato vita ad un match tutto sommato interessante: dopo essere stati sotto nel punteggio anche di 23 punti nel primo tempo (54-31), i ragazzi di Stevens hanno recuperato fino ad arrivare a 3 punti di distanza con un minuto sul cronometro da giocare. Sforzo non sufficiente a cambiare l’esito del match. Jabari Parker ha guidato i Celtics con 18 punti dalla panchina, mentre Tremont Waters ha segnato 17 punti ed un plus/minus di +20.

Washington Wizards-Charlotte Hornets 115-110

Gli Wizards vincono sulla scia di un ottimo ultimo quarto contro gli Hornets. Eppure Charlotte, a 12 minuti dal termine, era in una posizione ideale per portare a casa una vittoria poiché il punteggio recitava 90-79 a suo favore. A quanto pare, la compagine di LaMelo Ball non è riuscita a rimanere fredda, sopperendo ai colpi di Beal e Westbrook.

Russell Westbrook ha firmato la sua 184esima tripla doppia in carriera con 23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist mentre Bradley Beal ha chiuso con 25 punti. Robin Lopez (18 punti e 9/11 dal campo) e Ish Smith (14 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) sono stati senza dubbio i due uomini che hanno permesso ai capitolini di non affondare durante il match.

Toronto Raptors-Indiana Pacers 113-125

Nessuna difficoltà per i Pacers che in serata hanno regolato Toronto, la quale era praticamente priva di tutti i suoi migliori giocatori. Dopo un primo quarto molto equilibrato in cui le due squadre non si sono risparmiate, gli ospiti hanno premuto sull’acceleratore, facendo più volte male alla difesa avversaria. Sotto la carica di Domantas Sabonis, Oshae Brissett e Caris LeVert i Pacers hanno approfittato della sbadataggine dei Raptors nel 3° quarto per registrare la fuga definitiva e gestire tranquillamente il finale.

Sabonis ha chiuso con 25 punti, 16 rimbalzi, 5 assist e 3 palle recuperate, ben supportato da Oshae Brissett (31 punti, 10 rimbalzi e 3 assist) e Doug McDermott (20 punti).

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 121-123

I Suns restano in corsa per il primo posto ad Ovest resistendo alla rimonta degli Spurs. Phoenix deve ringraziare E’twaun Moore autore del game winner. La compagine di Monty Williams attende ora il risultato dei Jazz i quali saranno impegnati nella notte contro i Sacramento Kings. San Antonio, invece, chiude la regular season con il decimo posto messo in cascina e torneo Play-In conquistato.

Leggi Anche

NBA, annunciata la classe Hall of Fame 2021: ecco i nomi

NBA, Toni Kukoc nella Hall of Fame 2021

NBA, Chris Webber entrerà nella Hall of Fame