NBA, Toni Kukoc nella Hall of Fame 2021

A poche ore dalla chiusura della cerimonia per la class 2020 della Hall of Fame NBA arrivano conferme sui nomi che saranno protagonisti della class 2021 che replicherà sul palco di Springfield, nella consueta collocazione del mese di settembre. Tra i premiati Toni Kukoc, tre volte campione NBA con i Chicago Bulls di Michael Jordan e altrettanto vincente nel Vecchio Continente e con la propria Nazionale. Questo il suo commento a caldo alla notizia della nomina:

”Sono estremamente orgoglioso e felice. È la chiusura perfetta per la mia vita cestistica da giocatore, sono andato a vedere la scorsa settimana la mia vecchia Jugoplastika Spalato. All’ingresso nell’arena mi sono ricordato che grande squadra fossimo a fine anni Ottanta, inizio anni Novanta. Sono contento che tutto ciò succeda quando i miei genitori sono ancora in vita, soprattutto per mio padre, che è assolutamente entusiasta del premio.”