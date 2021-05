Tutto pronto per l’Hall of Fame di quest’anno: nel segno di Kobe Bryant

La Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ha preparato una mostra speciale in onore di Kobe Bryant. Museo che è stato visitato personalmente da sua moglie Vanessa nella giornata di ieri e che diventerà la mostra “più discussa” nella Hall, secondo quanto riferito da John Doleva, presidente e CEO della Hall:

Doleva ha inoltre svelato che la mostra presso la sede della Hall of Fame, situata a Springfield (Massachusetts) è stata creata grazie alla collaborazione di Vanessa Bryant e Panini.

The Kobe Bryant exhibit at the Hall of Fame, designed by Vanessa Bryant.

Alla vigilia dell’importante evento, Vanessa Bryant ha quindi partecipato alla consueta conferenza stampa di peparazione, in cui si è detta onorata per il riconoscimento verso il marito:

Tim Duncan e Kevin Garnett, altri due nomi che verranno celebrati nelle prossime ore, hanno voluto ricordare a loro modo quello che significava per loro l’ex campione gialloviola. Queste le parole di Duncan:

Garnett, invece, è intervenuto in questa maniera:

“Puoi scorrere l’elenco dei grandi della NBA e non avrei mai potuto chiedere di meglio nell’essere celebrato per l’ingresso nella Hall of Fame insieme a Kobe e Duncan. Non sono solo due dei giocatori migliori di sempre, anche le due persone migliori con cui entrare nella Hall. Sono molto privilegiato, me ne rendo conto. Da quando sono entrato in campionato, è stato come un sogno, e questo non è diverso. Sono onorato. Il mio unico rimpianto in carriera? Sarei dovuto venire a Boston un po’ prima. A parte questo, è stato magico.”