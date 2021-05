Risultati NBA: Philly blinda il primo posto a Est, la tripla doppia di Doncic tiene Dallas alla larga dai play-in

(22-49) Cleveland Cavaliers 105 – 120 Washington Wizards (33-38)

Fino a qualche settimana fa non ci avrebbe creduto praticamente nessuno, ma nella notte è arrivata la tanto attesa ufficialità: nonostante un terrificante avvio di stagione, grazie al successo casalingo sui Cavs Washington strappa il pass per il play-in.

Il segreto del successo dei Wizards, come prevedibile, sta tutto nell’ennesima tripla doppia- la 183 in carriera – fatta registrare da Russell Westbrook, che a suon di 21 punti, 17 assist e 12 rimbalzi doma la tutt’altro che esuberante Cleveland consegnando ai suoi la chance di partecipare alla prossima postseason.

Dopo un primo quarto equilibrato (33-31), il passo decisivo Washington lo compie tra il secondo e il terzo periodo, quando i ragazzi di coach Brooks mettono la freccia lasciando sul posto i Cavs, che non avendo molto da giocarsi non esitano certo a tirar fuori la bandiera bianca nonostante i 26 punti di Collin Sexton e il 18+14 firmato Jarrett Allen.

(31-40) Sacramento Kings 106 – 107 Memphis Grizzlies (38-33)

Successo di misura per la squadra di coach Jenkins, che al cospetto dei Kings già virtualmente fuori dai play-in fanno comunque più fatica del previsto nel conquistare la vittoria numero 38 di questa regular season.

Neanche a farlo a posta, infatti, a prendersi i riflettori del FedEx Forum tra le fila degli ospiti è Louis King, che con il career-high da 27 punti contribuisce a tenere in piedi la baracca contro la più quotata Memphis.

Tra sorpassi e controsorpassi, la gara scorre via all’insegna dell’equilibrio e delle tante emozioni, in un turbinio in cui anche Justin Winslow, autore di 25 punti e 13 rimbalzi, fa ampiamente la sua parte con il doppio errore dalla lunetta a 5,3 secondi dalla fine, ma per sua fortuna sul ribaltamento di fronte la tripla di Terence Davis non va a bersaglio.

(47-24) Los Angeles Clippers 115 – 122 Houston Rockets (17-54)

Negli ultimi scampoli di regular season c’è gloria anche per i derelitti Rockets di coach Silas, che sul parquet del Toyota Center colgono una vittoria che fa comunque morale di fronte a dei Clippers decisamente rimaneggiati per l’occasione.

Dopo sette sconfitte consecutive, Houston può finalmente tornare a sorridere grazie al riposo concesso da Tyronn Lue alle sue stelle in vista della postseason e, soprattutto, alla tripla doppia sfiorata da un sempre più convincente Kelly Olynyk, autore di 20 punti, 11 assist e 9 rimbalzi.

Nonostante un pronostico decisamente a sfavore, Houston prende il controllo della gara già nel primo tempo, arrivando a metà gara su un incoraggiante 69-73 che poi verrà ulteriormente incrementato nella seconda parte del match, senza che gli ospiti facciano poi molto per rimediare.

Con i vari George e Leonard fermi ai box, la palma del migliore spetta a Luke Kennard, che chiude la sua gara con 23 punti.