NBA, a Washington l’ultimo post rimasto ai Play-In

Se nella Western Conference era tutto scritto ormai da giorni, spostandosi ad Est rimaneva solo un ultimo dubbio per quella che sarà la post season della stagione 2020/21.

Con la vittoria di Washington ai danni di Cleveland di questa notte, i Wizards hanno ufficialmente staccato i Chigaco Bulls per il decimo post nella conference, l’ultimo che darà accesso al torneo Play-In. Ancora una volta, a metterci la firma è stato Russell Westbrook con la tripla-doppia numero 37 della stagione.

21 punti, 17 assist e 12 rimbalzi per Brodie, a soli cinque giorni dal record per maggior numero di triple-doppie in carriera scippato a Oscar Robertson. A compensare l’assenza di Bradley Beal, alla terza assenza consecutiva a causa di un disturbo al quadricipite, ci hanno pensato un Davis Bertans da 17 punti e il duo Rui Hachimura-Robin Lopez con 14.

Washington Wizards – pi pic.twitter.com/NgV8OaabQB — Washington Wizards (@WashWizards) May 15, 2021

La situazione ad Est, ora più chiara, è ancora tutta da definire: il record dei Wizards scrive 33-38 dopo il successo di questa notte, a solo mezza partita di distacco da Indiana e Charlotte (33-37). Con solo due giornate prima della fine della regular season, queste tre franchigie si giocheranno ottavo, nono e decimo posto. Ai Boston Celtics invece la settima posizione ad Est.

Il calendario per la bagarre ad Est:

Indiana Pacers : Los Angeles (casa), Toronto Raptors (trasferta)

: Los Angeles (casa), Toronto Raptors (trasferta) Charlotte Hornets : New York Knicks (trasferta), Washington Wizards (trasferta)

: New York Knicks (trasferta), Washington Wizards (trasferta) Washington Wizards: Charlotte Hornets (casa)

Questa la situazione a 48 ore dalla post season. Inutile dire che Indiana e Charlotte hanno in mano il proprio destino, dato che vincendo entrambe le loro prossime due gare eviterebbero lo svantaggio di giocare i Play-In da decima. Charlotte, nello specifico, pare la favorita: in caso di stesso record con una delle altre due squadre, in virtù del tie-break si assicurerebbe la posizione più alta in classifica.

La partita decisiva, come nei più grandi film Hollywoodiani, ci aspetta proprio all’ultima giornata NBA: Washington-Charlotte, gara da non perdere.

Leggi anche

NBA, Jerry West contro Jeanie Buss: “Un comportamento offensivo”

NBA, i Big Three dei Nets in campo contro Chicago?

Tutto pronto per l’Hall of Fame di quest’anno: nel segno di Kobe Bryant