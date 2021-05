NBA, i Big Three dei Nets in campo contro Chicago?

I Big Three dei Brooklyn Nets sembra siano pronti a scendere in campo, a tre mesi dall’ultima occasione.

Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving tornano a disposizione di coach Steve Nash, che pare li schiererà assieme nella prossima partita contro i Chicago Bulls. Sulla questione, lo stesso Nash aggiunge:

Le tre stelle dei Nets hanno giocato assieme in questa regular season solamente in sette altre occasioni, facendoci solo assaggiare il grande potenziale di una squadra con un tale arsenale offensivo. 5-2 il record di Brooklyn in quelle partite.

"If everything stays the same, then those three will play tomorrow." – Coach @SteveNash pic.twitter.com/8TYkjyxItR

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 14, 2021