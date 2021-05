NBA, Dwight Howard sospeso per 1 partita dopo l’alterco con Haslem

La prima apparizione in questa stagione di Udonis Haslem è durata solo tre minuti, ma le conseguenze si fanno sentire anche il giorno dopo. Di fatto, Dwight Howard è stato squalificato per una partita dopo aver raccolto il suo 16esimo fallo tecnico della stagione nel match contro gli Heat. Howard è stato sanzionato con un fallo tecnico con 10:19 minuti rimanenti nel secondo quarto nella vittoria 106-94 di Miami sui Sixers dopo che Haslem aveva fatto nascere l’alterco con il lungo di Phila.

tremendous stuff here. 40-year-old Miami Heat legend Udonis Haslem makes his season debut only to get ejected, after 2 minutes of play, for altercation with Dwight Howard. pic.twitter.com/vXLGS3IO5y

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 14, 2021