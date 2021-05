NBA, i Dallas Mavericks si qualificano ufficialmente ai Playoff

Dopo la vittoria arrivata nella notte contro i Toronto Raptors, i Dallas Mavericks mettono al sicuro la partecipazione automatica ai prossimi Playoff NBA. I texani, infatti, con questo successo sono sicuri di finire 5° o 6 ° e quindi evitare il Play-in, che sarà invece affare di Lakers o Blazers. Queste le parole di Luka Doncic al termine del match contro i canadesi:

“È meraviglioso. Quando eravamo 12esimi o 13esimi, tutti ci dicevano che non ci saremmo qualificati ai Playoff. Ma adesso ci siamo. Avremo ancora qualche giorno libero, ed è quello di cui avevamo bisogno.”

Felicità anche per Jalen Brunson:

“Abbiamo fatto qualcosa di enorme, soprattutto considerando il modo in cui abbiamo iniziato la stagione. Sapevamo di cosa eravamo capaci. Siamo rimasti uniti e abbiamo continuato ad andare avanti nonostante i tempi difficili.”

Rick Carlisle ha quindi ammesso che evitare il Play-in è stato importante, anche per la difficoltà intrinseca che potrebbe rivelare un torneo di questo tipo:

“Vincere è importante. Evitare il Play-in è importante. Ci sono così tanti vantaggi nel non dover partecipare. Sono felice per i nostri ragazzi. Hanno lavorato duramente per questo.”