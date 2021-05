NBA, Philadelphia si assicura il primo posto ad Est

Con la netta vittoria di questa notte ai danni degli Orlando Magic, i Philadelphia 76ers hanno ufficialmente conquistato la vetta della Eastern Conference. Traguardo ancora più significativo se si pensa al record stagionale 10-72 di soli cinque anni fa, in un’era Trust the Process che oggi sembra lontanissima.

“E’ un grande risultato, non voglio sottovalutarlo. Ho detto ai ragazzi di godersi il momento, anche se non è questo ciò che vogliamo. E’ una tappa del percorso che vogliamo portare a termine. Credo che per questa squadra, giovane com’è, fosse importante assicurarsi il fattore campo. Dovremmo esserne orgogliosi”