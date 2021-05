NBA, Juan Toscano-Anderson chiama la madre dopo essere stato confermato dagli Warriors

Di tanto in tanto il mondo NBA regala delle storie dai contorni quasi hollywoodiani, capaci di farci apprezzare anche il lato più umano di una lega così famosa ed apparentemente inarrivabile. Frasi banali a parte, certi sogni possono diventare realtà, come nel caso di Juan Toscano-Anderson dei Golden State Warriors.

Dopo essere risultato Undrafted nel 2015 e senza alcuna offerta sul tavolo, Toscano-Anderson ha dovuto vivere per mesi con la madre, prima di avere una possibilità in Messico con i Soles de Mexicali. Due campionati e un MVP dopo, nel 2018 arriva la grande occasione per JTA: i Santa Cruz Warriors, affiliati G League della squadra di Oakland.

Ma è nel 2020 che arriva la vera svolta. L’ala ottiene un two-way contract da Golden State: nonostante la media di 5.5 punti, 4.4 rimbalzi e 2.7 assist non sia sbalorditiva, il contributo del giocatore sul campo è innegabile, soprattutto dal punto di vista degli intangibles e del “lavoro sporco”.

Dopo anni di sacrifici, il lieto fine per Toscano-Anderson arriva ieri, con la conferma del contratto e la firma di un biennale con gli Warriors. Il 28enne non ha avuto dubbi su chi chiamare subito dopo.

Made it official and called mom ♥️ pic.twitter.com/iZ9Dskaunw — Golden State Warriors (@warriors) May 14, 2021

Ecco le parole della signora Toscano, capaci di emozionare anche il figlio (e non solo):

“Volevo soltanto dirti che sono così fiera di te. Sono così felice che non ti sia arreso mai. Sono solo così felice che Dio abbia realizzato i sogni che avevi nel cuore. Ho pregato così tanto per te – per quello che ti rende felice e per tutto quello per cui hai lavorato così duramente.”

A volte la realtà è veramente in grado di superare qualsiasi film.

