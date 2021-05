NBA, rivelati i membri della “Goon Squad” di Space Jam: A New Legacy

Nella scorsa serata sono stati rivelati quelli che saranno gli avversari di LeBron James all’interno del film in arrivo il 16 Luglio, Space Jam: A New Legacy. Dopo i complimenti arrivati dalle star NBA facenti parti del cast, sono state dedicate delle locandine apposite per ogni membro della squadra degli antagonisti.

Già introdotti nel trailer del film, a fare parte della “Goon Squad” saranno i losangelini Nnea Ogwumike, ala dei Los Angeles Sparks, nei panni di “Arachneka” e Anthony Davis nei panni di “The Brow”.

* Available on HBO Max for a limited time in the US only, at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/uBPr4inUFw — Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) May 13, 2021

Gli altri tre membri del quintetto dei cattivi saranno impersonati da Klay Thompson nel ruolo di “Wet-fire”, Diana Taurasi, guardia dei Phoenix Mercury nei panni di “White Mamba” e Damian Lillard nel ruolo di “Chronos”. Quest’ultimo in particolare si è già messo in mostra nella sequenza finale del trailer mostrato un po’ di tempo fa, con una sequenza di puro ball-handling.

Per coloro i quali fossero totalmente a digiuno per quanto riguarda l’originale Space Jam e questo nuovo reboot del titolo, LeBron James sfiderà questa squadra ingaggiata da un’entità virtuale di nome Al-G Rhythm e interpretata da Don Cheadle per salvare suo figlio. Nel farlo, dovrà allearsi con i Looney Tunes e con altri personaggi famosi dei cartoni.

