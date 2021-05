NBA, Giannis Antetokounmpo commenta i suoi 40 punti contro Indiana

Nella vittoria dei Milwaukee Bucks sugli Indiana Pacers c’è molto, se non moltissimo di Giannis Antetokounmpo. Il greco è apparso in formissima e decisamente determinato a portare i suoi ad una W stagionale. Lo ha fatto egregiamente, segnando 40 punti con 14/18 dal campo, una tripla a segno, 15 rimbalzi, 6 assist e 6 schiacciate.

“Avevo così tanta adrenalina in campo, che volevo semplicemente farla uscire tutta. Ho mantenuto questo livello di intensità per tutta la partita.”

Il suo compagno di squadra, Jrue Holiday ha dato un commento sulle critiche arrivate a Giannis Antetokounmpo per aver schiacciato anche quando si trovava completamente solo, segno di un gioco considerato “troppo arrogante”.

“Ho sentito dire da alcuni, che in determinate situazioni avrebbe potuto semplicemente depositare la palla nel canestro. Quello che stava cercando di fare però, era inviare un messaggio. E sono d’accordo con lui, perché il modo in cui ha giocato, ci ha trasmesso la sua stessa energia, ho amato tutta la situazione.”

Tornando alla prestazione del greco, ben 26 dei 40 punti segnati sono arrivati nel pitturato, dominato dall’inizio alla fine della partita.

“I miei compagni mi hanno aiutato e sono riusciti a mettere molti avversari in una situazione in cui era davvero difficile uscire. Abbiamo avuto più libertà del solito nel pitturato e ne abbiamo approfittato per bene. È stata una di quelle partite in cui sia io che Brook abbiamo potuto gestire i rimbalzi offensivi e impostare schemi nel pitturato. Tutta la squadra ne ha beneficiato.”