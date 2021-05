NBA, Phoenix vince contro Portland: i Blazers protestano per una chiamata arbitrale

I Portland Trail Blazers erano a pochi secondi dall’evitare il torneo Play-in, prima di cedere negli ultimi secondi contro i Phoenix Suns. La squadra di Terry Stotts, infatti, a 4.4 secondi dalla fine era avanti 117-116 nel punteggio, ma non avevano fatto i conti con Devin Booker il quale – durante l’ultimo possesso per i suoi – è riuscito a guadagnarsi un fallo per il conseguente viaggio ai liberi. Un fischio etichettato come controverso dagli avversari a fine partita.

Booker ha ovviamente realizzato entrambi i liberi permettendo ai Suns di passare in testa a 2.4 secondi dalla fine. L’ultimo tiro per Portland è quindi passato tra le mani di CJ McCollum, il quale non è riuscito a ribaltare la situazione. In ottica classifica, questa sconfitta mette nei guai proprio i Blazers: supponendo che i Lakers vincano le prossime due partite (Indiana e New Orleans), Portland avrebbe bisogno di regolare Denver nella giornata di domenica per evitare il torneo Play-in.

Al termine del match, Damian Lillard ha comunque voluto abbassare i toni polemici, ammettendo che la sconfitta subìta con Phoenix ha altre ragioni:

“Succede. È successo a me prima, è successo a CJ. Non è per questo che abbiamo perso la partita, ci sono tante cose che avremmo potuto fare meglio alla fine della partita per non ritrovarci in questa posizione. Avevamo il controllo di questa partita e l’abbiamo lasciata andare. Non l’abbiamo chiusa quando potevamo farlo.”

Discorso diverso per Terry Stotts, il quale si è espresso con queste parole:

“Hanno rivisto l’azione e hanno detto che era fallo. È insolito fischiare un’azione di questo tipo a quel della partita, credo. Personalmente non sono d’accordo con il fischio. È difficile discutere quando l’azione viene rivista dagli arbitri, ma molte volte quando rivedi l’azione cerchi di trovare un contatto per giustificare il fischio. Per me non è un fischio che avrebbe dovuto essere dato.”

