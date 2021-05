Un’altra notte NBA è passata regalando nuovi verdetti in vista del postseason: gli Atlanta Hawks tornano ai Playoff grazie alla vittoria di questa notte contro Washington, mentre ai New York Knicks basta la sconfitta di Boston contro i Cavs per festeggiare la qualificazione.

L’ultima apparizione degli Hawks ai Playoff risale alla stagione 2016/17, quando uscirono contro Washington al primo turno. È stato Trae Young a guidare Atlanta alla conquista della postseason grazie ai suoi 33 punti, accompagnati da otto rimbalzi e nove assist. Serviva una prestazione di squadra superlativa per raggiungere un traguardo così importante, come spiega lo stesso Young nel post-partita:

"Some of the guys on our team we just haven't gotten the recognition we deserve but it comes with wining. I know that and I've known that since the beginning … That's the most frustrating part: When you feel like you don't get the recognition you deserve, but we here now." pic.twitter.com/noN7hzRsJJ

— Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) May 13, 2021