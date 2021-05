I Portland Trail Blazers trovano un’altra vittoria questa notte: un successo, quello contro Utah, che respinge l’assalto dei Lakers e porta la firma del solito Damian Lillard, autore di 30 punti. Un successo figlio dei buoni progressi messi in campo nelle ultime settimane, come spiega lo stesso Lillard a fine partita.

La squadra gioca bene e, soprattutto, comunica meglio in campo, come spiega Damian Lillard ai giornalisti nel post-partita:

“Penso che in queste ultime settimane abbiamo giocato il nostro miglior basket: abbiamo difeso, abbiamo fatto girare bene la palla ma, soprattutto, siamo rimasti concentrati più a lungo, non abbassando mai la guardia. Inoltre comunichiamo meglio e questo si vede nei risultati. è per questo che vinciamo le partite”

Salgono a cinque le vittorie consecutive di Portland che, attualmente, occupa il quinto posto della Western Conference. Non c’è ancora la certezza dell’accesso diretto ai Playoff, ma se la squadra continua così, Portland non avrà problemi, come conferma sempre Lillard:

“Adesso siamo in corsa per qualcosa di importante, per questo non dobbiamo mollare. Questi risultati sono il segno che tutti insieme stiamo facendo qualcosa di importante in questo momento. Siamo pronti a terminare il lavoro fatto nel corso della stagione: siamo una squadra di lavoratori, siamo una squadra dai colletti blu”

Portland tornerà in campo questa notte contro i Phoenix Suns, con Damian Lillard & Co. pronti a chiudere la pratica Playoff.

