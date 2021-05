Mercato NBA, i Brooklyn Nets firmano ufficialmente Mike James fino a fine stagione

Ora è arrivata la conferma ufficiale: Mike James rimarrà ai Brooklyn Nets fino al termine dell’attuale stagione NBA. Il giocatore finora era riuscito ad ottenere due decadali di fila in cui ha mostrato lampi del suo incontestato talento. L’ex CSKA ieri sera ha peraltro registrato altri 12 punti e 5 assist nel match vinto dai newyorchesi contro i San Antonio Spurs.

In 10 partite con Brooklyn ha viaggiato con una media di 6.6 punti, 2.2 rimbalzi e 3.6 assist in 16.6 minuti, tirando con il 35.7% dal campo e il 30% da dietro l’arco. Da capire, ora, come coach Steve Nash gestirà la situazione del giocatore in vista dei prossimi Playoff, potendo contare anche sul rientro di James Harden in roster.

The Brooklyn Nets are signing guard Mike James to a deal for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. James has been productive over two 10-day contracts.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021