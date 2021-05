NBA: abbattuto il record di triple di realizzate in una stagione

Il tiro da 3 punti, in NBA, non è mai stato così importante.

Per la nona stagione consecutiva infatti, è stato battuto il record di triple realizzate nella lega. Anche se, negli ultimi 4 giorni di stagione regolare, non venisse messa a segno nessun tiro da 3 infatti, la media di conclusioni realizzate in questa annata, sarà la più alta di sempre. Da 12.2 a 12.7.

Il record, che apparteneva alla scorsa stagione, è stato battuto nella notte. Grazie a Davis Bertans dei Washington Wizards che, nella gara persa contro gli Atlanta Hawks, a poco più di 10′ dalla fine del quarto periodo, ha realizzato la tripla numero 26.375 dell’anno.

Mai come in questa stagione dunque si è tirato così tanto e così bene da 3 punti. Lo sanno perfettamente gli Utah Jazz che hanno la matematica certezza di battere il precedente record, appartenente agli Houston Rockets della stagione 2018-2019, per triple realizzate a partita. I texani si erano fermati a 16.1 mentre i ragazzi di coach Quin Snyder sono arrivati a 16.8 tiri da tre segnati a partita.

Un trend, quello legato al tiro pesante, che è in crescita costante ormai da un decennio. Nelle ultime 10 stagioni infatti, il dato relativo alle triple realizzate a partita è praticamente raddoppiato: dal 6.4 dell’annata 2011-2012 a quello attuale. Ma non solo. Entrando in questa stagione, nella storia della NBA c’erano state al massimo 9 squadre capaci contemporaneamente di finire l’annata con almeno 13.5 triple realizzate a partita. In quella attuale sono 11 le squadre che (quasi sicuramente) riusciranno in questa impresa.

